Mercato OM : Encore une à deux recrues (dont une surprise) ?

Pablo Longoria a encore profondément renouvelé l’effectif olympien. Le président de l’OM a déjà enregistré 10 recrues pour l’équipe première, sans compter les jeunes joueurs recrutés en post-formation. Et ce n’est pas terminé…

Maintenant que le club a officialisé l’arrivée d’Issa Kaboré comme doublure de Clauss, la priorité est de recruter un défenseur central afin de compenser le départ de Luan Peres. Alors que le nom du défenseur ivoirien de Manchester United, Eric Bailly revient avec insistance (le club anglais serait ouvert à un prêt de son défenseur), la Provence estime que ce dossier reste complexe pour le moment. Le quotidien régional précise qu’une arrivée surprise comme celle de Chancel Mbemba n’est pas à exclure.

Une arrivée surprise comme Mbemba ?

De plus, l’OM pourrait ne pas recruter un joueur à ce poste mais deux si Duje Caleta-Car quitte le club avant le 31 août. Si ce dernier, qui ne dispose plus qu’un an de contrat et dont le nom est évoqué à Aston Villa, se décide à quitter Marseille, Longoria recrutera un autre défenseur comme il l’avait expliqué en conférence de presse en début de mercato : « L’objectif dans notre stratégie est d’avoir un effectif avec six défenseurs centraux ». Pour l’instant Mbemba, Gigot et Balerdi sont les 3 titulaires, Touré et Caleta Car sont les remplaçants.

Invité à donner son avis sur le joueur lors d’un DFM, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar