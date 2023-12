Mercato OM : Encore un départ au bout de 6 mois ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le recrutement estival de l’OM ne donne pas satisfaction. Si Aubameyang a enfin trouvé sa vitesse de croisière d’autres recrues sont loin du niveau espéré à l’image d’Ismaïla Sarr…

Peu performant dans son couloir, malgré quelques buts marqués en début de saison en Ligue 1, Ismaïla Sarr a du mal a trouvé ses repères, ses matches sont souvent brouillon. Selon l’Equipe, l’OM et son coach Gennaro Gattuso n’ont pas été convaincus par ses performances au point d’envisager de se séparer de lui en le prêtant cet hiver ou en recrutant un joueur de côté pour le concurrencer. D’ailleurs, l’agent Cyril Astier confiait sur notre plateau que l’OM se renseignait sur la possibilité de faire signer un ailier droit gaucher en janvier. Après Malinovskyi, un autre joueur va quitter Marseille seulement 6 mois après son recrutement ?

« Il va y avoir un gros gros problème à gérer » #OM #TeamOM #MercatoOM pic.twitter.com/56fll3segN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 12, 2023



L’OM s’etait imposé 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa grâce aux réalisations de Chancel Mbemba (25e) et d’Ismaïla Sarr (90e +3). Les Olympiens caracolent en tête du groupe avec huit points, un d’avance sur Brighton et quatre sur leur adversaire du soir. L’attaquant sénégalais a réagi après la rencontre au micro de Canal +.

« C’est un bon pas vers la qualification mais il reste encore deux matchs »

« Je tiens à féliciter toute l équipe pour cette performance. On a fait beaucoup d efforts, cela fait plaisir. C’est un bon pas vers la qualification mais il reste encore deux matchs. On va continuer a travailler et préparer le match de dimanche. C’est un travail collectif que l’on fait a l’entraînement. On est une famille et on l’a montré. Je remercie également les supporters pour le déplacement », a confié le buteur marseillais.