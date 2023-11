La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur la chaîne L’Equipe, le consultant Bertrand Latour a indiqué que le podium s’éloignait de plus en plus pour l’Olympique de Marseille. Le journaliste craint que le club phocéen ne soit pas capable de revenir sur les premières places de Ligue 1.

Bertrand Latour a donné son avis sur le mercato olympien sur la chaîne L’Équipe. Le consultant ne pense pas que les Phocéens puissent remonter au classement: « Le podium me parait de plus en plus inaccessible pour l’OM. Il y a peu de raisons que Marseille se mette d’un coup à tout gagner et que les équipes de haut de classement se mettent à tout perdre. Il y a eu peu de progrès depuis le changement d’entraîneur. Ça va un peu mieux avec Gattuso par rapport à Marcelino mais ce n’est pas extrêmement probant non plus. Je pense que cette saison va être marquée par l’échec de la politique sportive de Pablo Longoria qui a mis en danger tout un club en changeant en permanence de joueurs et/ou d’entraîneurs », a-t-il constaté.

A LIRE AUSSI: OM : Enfin une trés bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

« J’ai des doutes sur l’effectif »

D’après Latour, Longoria est en partie responsable de la situation actuelle: « Il a des qualités, il sait recruter des bons joueurs. Mais comme tout le monde il sait se tromper et je pense qu’il n’a pas eu la main verte cet été. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à des prix importants et qui ne sont pas au niveau. Gattuso fait ce qu’il peut mais j’ai des doutes sur l’effectif », a-t-il poursuivi.