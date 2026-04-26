Mercato OM : Encore un départ au bout de six mois ?

Arrivé lors du mercato hivernal, Tochukwu Nnadi pourrait déjà quitter l’OM après seulement quelques mois. En manque de temps de jeu et dans un contexte interne instable, le milieu nigérian s’interroge sérieusement sur son avenir à Marseille.

Un temps de jeu quasi inexistant à l’OM

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Recruté cet hiver par l’Olympique de Marseille, Tochukwu Nnadi peine à s’imposer dans la rotation. Le milieu de terrain de 22 ans n’a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 34 minutes seulement sous le maillot olympien.

Selon les informations rapportées par La Provence, le joueur est jugé encore trop juste sur le plan technique et dans l’animation offensive par le staff marseillais. Des lacunes qui expliquent son faible temps de jeu depuis son arrivée.

Dans un effectif en quête de stabilité, la concurrence à son poste et les exigences du haut niveau en Ligue 1 compliquent son intégration rapide.

Nnadi, un avenir déjà incertain à Marseille

Malgré une possible surprise dans le onze de départ de Habib Beye face à Nice ce week-end, la tendance reste à l’incertitude pour Tochukwu Nnadi. D’après La Provence, un départ dès cet été n’est pas à exclure si sa situation n’évolue pas rapidement.

Le quotidien régional précise que cette option serait même envisagée par le joueur et son entourage. En cause notamment : les nombreux changements récents au sein de l’organigramme de l’OM, qui ont contribué à installer un climat d’instabilité.

À quelques semaines de la fin de saison, le dossier Tochukwu Nnadi s’annonce comme l’un des premiers sujets chauds du prochain mercato estival marseillais.