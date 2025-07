Mercato OM : Encore une longue liste de joueurs libres disponibles !

Alors que plusieurs clubs européens ont déjà investi massivement durant ce mercato estival, à l’image de Liverpool (308 M€), Chelsea (243 M€) ou Arsenal (223 M€), le marché des joueurs libres reste particulièrement attractif en cette fin de mois de juillet. Comme l’a souligné Foot Mercato, il reste des joueurs sans contrat dont Chancel Mbemba, ex-défenseur de l’Olympique de Marseille.

Alors que l’OM s’est offert deux joueurs en fin de contrat : Angel Gomes et CJ Egan Riley. Libre depuis son départ de l’OM, Mbemba figure dans ce onze aux côtés de noms prestigieux tels que Christian Eriksen, Thomas Partey, Hakim Ziyech ou Lorenzo Insigne.

Tomiyasu, Jovic, Ziyech ou encore Semedo toujours sans club

Foot Mercato, qui a récemment publié un onze type des joueurs libres, la liste des talents encore sans contrat à la fin juillet regorge de profils expérimentés. Pour un club comme l’Olympique de Marseille, confronté à des contraintes financières malgré l’ambition affichée, ce vivier représente une opportunité à ne pas négliger.

Dans cette équipe organisée en 4-3-3, on retrouve des noms familiers des pelouses européennes : Mathew Ryan dans les buts, Takehiro Tomiyasu, Kurt Zouma, Chancel Mbemba et Sergio Reguilón en défense. Le milieu est composé de Thomas Partey, Abdoulaye Doucouré et Christian Eriksen, tandis que l’attaque aligne Lorenzo Insigne, Luka Jovic et Hakim Ziyech. Une formation séduisante, constituée uniquement de joueurs libres de tout contrat, donc accessibles sans indemnité de transfert.

Mathew Ryan – Takehiro Tomiyasu, Kurt Zouma, Chancel Mbemba, Sergio Reguilón – Thomas Partey, Abdoulaye Doucouré, Christian Eriksen – Lorezno Insigne, Luka Jovic, Hakim Ziyech

Remplaçants : Yvon Mvogo, Nelson Semedo, Léo Dubois, Lucas Vazquez, Victor Lindelof, Jason Denayer, Eric Bailly, Dominic Calvert-Lewin, Dusan Tadic, Wissam Ben Yedder, Karl Toko Ekambi

Si certains comme Chancel Mbemba ou Thomas Partey sont déjà ciblés par des clubs du Golfe, d’autres restent accessibles. Alors que le mercato s’étire jusqu’à fin août, la cellule de recrutement olympienne pourrait être bien inspirée de scruter avec attention ce marché des sans contrat, riche en bonnes affaires potentielles.