OM : Eric Di Meco salue un mercato qui a « changé le visage » de l'équipe !
OM Actualités

OM : Eric Di Meco salue un mercato qui a « changé le visage » de l’équipe !

Publié le - Mis à jour le
Eric Di Meco - Ancien défenseur de l'OM

L’Olympique de Marseille attire une nouvelle fois les compliments d’Eric Di Meco. Sur RMC, l’ancien défenseur du club phocéen a livré une analyse claire du début de saison olympien, marqué selon lui par un mercato particulièrement réussi. Pour Di Meco, les recrues estivales ont tout simplement transformé l’équipe de Roberto De Zerbi, la rendant bien plus solide et compétitive.

 

Un mercato qui a tout changé

 

A lire : OM : Amine Gouiri donne de ses nouvelles après son opération de l’épaule

 

« Ce n’est pas anecdotique du tout ! Et pour plusieurs raisons », a lancé Eric Di Meco au micro de RMC. L’ancien latéral gauche a pris pour exemple la différence flagrante entre les compositions d’équipe lors de la défaite à Lyon le 31 août et celle contre Lorient le 12 septembre. « Regardez simplement la composition d’équipe qu’il y avait à Lyon pour la dernière défaite en championnat et celle qu’il y avait contre Lorient… Et surtout, amusez-vous à regarder le banc de touche », a-t-il détaillé.

 

 

À Lyon, l’OM devait encore composer avec une défense Balerdi-Egan Riley, complétée par des joueurs comme Weah ou Cornelius. Deux semaines plus tard, face à Lorient, De Zerbi pouvait aligner une charnière Medina-Aguerd-Pavard et faire entrer des éléments de poids comme Højbjerg ou Emerson. « En réalité, ça change tout », a résumé Di Meco.

 

Un OM devenu « très solide »

 

 

Pour le consultant de RMC, cette transformation ne se limite pas aux noms couchés sur la feuille de match. Elle traduit un changement de stature. « L’an dernier, en début de saison, on s’enflamme… et ça s’arrête contre le PSG. Mais cette saison, avec la victoire, c’est différent. Je suis optimiste sur le fait que ce n’est pas anecdotique », a poursuivi Di Meco.

Selon lui, l’OM est désormais solide, porté par une défense plus expérimentée et un collectif renforcé. « Le vrai changement, quand les dernières recrues sont arrivées, c’est que tu es devenu très solide quand de grands joueurs sont arrivés derrière », insiste-t-il.

L’ancien international note aussi une autre évolution : « N’empêche que l’an dernier, il y a eu des matchs où ça n’allait pas dans le sens de l’OM. Sauf que maintenant que tu es dominant, ça va dans ton sens. Et pas que l’arbitrage ».

Fort de ce constat, Eric Di Meco appelle à la prudence. Car si Marseille semble aujourd’hui armé pour jouer les premiers rôles, il faudra à Roberto De Zerbi et à ses hommes ne pas s’enflammer afin de conserver cette dynamique et cette place de leader le plus longtemps possible.

