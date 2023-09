PSG – OM / Riolo prévient Pablo Longoria !

L’Olympique de Marseille a subi une humiliante défaite face au PSG hier soir (4-0) au Parc des Princes à l’occasion du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1. Le journaliste Daniel Riolo évoque la crise que traverse le club marseillais et prévient Pablo Longoria.

Le match OM PSG (4-0) risque de laisser des traces douloureuses du côté de Marseille. Les joueurs de l’OM ont montré un visage lamentable face au rival parisien. Alors qu’en coulisse un conflit entre la direction a explosé la semaine dernière, le journaliste Daniel Riolo prévient le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria.

« Dans le contexte actuel taper sur les individualités, est-ce que cela sert à quelque chose, sachant que cette équipe n’a pas d’entraîneur. Elle à un coach intérimaire qui a juste dit je veux que cette équipe me ressemble. Je ne suis même pas sûr que la grinta aurait suffi car cette équipe n’est pas organisée. mais est-ce qu’on se rend compte de la période qu’est entrain de traverser l’OM. Une crise monumentale qui a explosé d’un seul coup avec un entraîneur qui est parti du jour au lendemain. Peut être que le choix de cet entraîneur était une erreur qui aurait pu être rectifié en cours de route. (…) Longoria devrait tenter de se rabibocher avec les supporters, il en va de la saison de l’OM. Il faut resserrer les boulons. On ne peut pas avancer si on ne parle pas avec les supporters à Marseille. C’est la culture locale et elle a également de très bons côtés. Si l’opposition perdure, le club va couler pour cette année. Même s’ils n’en n’ont pas envie, il faut que le dialogue se renoue. Il faut aussi ouvrir les yeux sur ce que Longoria a fait de bien depuis qu’il est dans ce club et s’il y a des choses à revoir, il faut dire réellement ce qui est reproché, » a déclaré le journaliste de RMC Sport dans l’émission l’After Foot

