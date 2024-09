Mercato OM : Et maintenant un joueur de Chelsea (acheté près de 100M€) en janvier ?

Le recrutement de l’OM est ambitieux malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. L’arrivée d’Adrien Rabiot illustre la stratégie offensive du duo Longoria / Benatia sur le mercato. Le club olympien aurait une autre cible pour le mois de janvier…

Selon les informations du média anglais TEAMtalk, l’OM s’intéresse à Mudryk. « Leur manager Roberto de Zerbi est un grand fan de l’ailier et pense pouvoir tirer le meilleur de lui. Un prêt est l’issue la plus probable pour Mudryk en janvier, car les clubs ne sont généralement pas désireux de dépenser de grosses sommes en milieu de saison. (…) L’ailier de 23 ans, n’a pas encore réussi à s’adapter au système du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’entraîneur italien a clairement indiqué qu’il avait du travail à faire s’il voulait devenir un titulaire régulier. » Est ce que l’OM peut s’offrir la pépite ukrainienene cet hiver dans le cadre d’un prêt ? Le poste d’ailier gauche ne semble pourtant pas une priorité !

