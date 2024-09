Ex OM : Le spectaculaire retour de Thauvin !

Florian Thauvin a fait des étincelles, hier soir lors du match opposant l’Udinese à Parme. Après un début de match compliqué, l’international français a marqué un doublé pour décrocher la victoire.

Florian Thauvin a rejoint librement l’Udinese Calcio, en janvier 2023. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a donné le meilleur de lui-même hier soir, permettant à son équipe de passer premier du classement de Serie A, devant Naples.

🇮🇹 Grâce à un doublé d’un Florian Thauvin XXL contre Parme (2-3), l’Udinese s’empare de la tête de la Serie A.https://t.co/HgS7U2RM4R — RMC Sport (@RMCsport) September 16, 2024

Florian Thauvin a commencé le football dans le Loiret, entre Ingré et Orléans, mais c’est à l’Olympique de Marseille que sa carrière prend un autre tournant. Il intègre le club des Bouches-du-Rhône en 2013 et se fait vite remarquer. Deux ans plus tard, l’international français part jouer à Newcastle avant de revenir à l’OM. Au total, Florian Thauvin a marqué 76 buts en 227 titularisations avec la tunique bleu et blanc, ce qui fait environ un but tous les trois matchs. Après un passage au Mexique, il rejoint l’Udinese Calcio en janvier 2023.

Le doublé de Thauvin

Hier soir, l’Udinese Calcio est sorti victorieux de son match contre Parme (2-3). Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes Kosta Runnjaić se sont finalement repris en main pendant la seconde période. Après un but de la tête marqué par Lorenzo Lucca (50e), l’Udinese repris du poil de la bête. Florian Thauvin a marqué un premier but à la 68e avant d’en mettre un second neuf minutes plus tard (77e). À la suite de cette victoire, l’Udinese d’empare de la première place du championnat italien.

À lire aussi : Mercato OM – Di Meco : « Si tu signes Rabiot, tu joues le titre ! »

À lire aussi : Ex OM – Alessandrini : « On m’a beaucoup reproché mes propos sur Bielsa »