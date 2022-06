Mercato OM : Et maintenant un milieu de terrain espagnol !

Les rumeurs mercato se multiplient du côté de Marseille ! L’OM pisterait un énième joueur de l’AS Roma, selon Gianluca Di Marzio, Marseille s’intéresserait au milieu de terrain espagnol Gonzalo Villar.

Longoria déjà en contact avec la Roma l’année passée où il a récupéré Cengiz Under et Pau Lopez, pourrait réitérer cette année où pas moins de 4 joueurs romains sont associés à l’Olympique de Marseille. Après Jordan Veretout, Justin Kluivert et Amadou Diawara c’est donc Gonzalo Villar qui serait dans les petits papiers de l’OM.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, toujours bien renseigné lors du mercato, le polyvalent milieu de terrain intéresserait donc l’OM. A 24 ans, il cherche à se relancer après son prêt raté à Getafe. L’OM qui a (enfin) obtenu le feu vert de la DNCG peut donc sérieusement commencer son mercato.

Encore un indésirable de Mourinho !

Le joueur prêté à Getafe depuis janvier (10 apparitions, 2 titularisation) est encore en contrat avec la Roma jusqu’en 2024. Le milieu de terrain sortait de deux bonnes saisons avec la Roma sous Foncesca, mais après l’arrivée de José Mourinho il s’est cantonné à une place sur le banc et a été prêté pour se relancer, sans grand succès. Mouri1nho ne souhaiterait pas conserver le joueur et la Roma lui chercherait un point de chute. L’OM continue de prospecter du côté de joueurs revanchards comme la saison passée avec Guendouzi, Saliba, Under ou Pau Lopez, on espère la même réussite à Pablo Longoria pour ce mercato.

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)