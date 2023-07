Mercato OM : Et maintenant une pépite de Ligue 1 pour oublier Sanchez ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexis Sanchez semble de plus en plus s’éloigner d’un retour à l’OM pour la saison prochaine. Si la Provence estime que l’attaquant chilien aurait refusé l’offre de l’OM, le club de son côté affirme être toujours en négociation avec le buteur. Pour autant, une piste made in Ligue 1 serait toujours active…

En effet, selon le média MHSC on air, « Pablo Longoria et Javier Ribalta gardent un œil attentif sur la situation d’Elye Wahi. Le buteur de Montpellier est dans le viseur de l’OM depuis plusieurs mois maintenant. Malheureusement pour les dirigeants phocéens, la somme réclamée par le MHSC pour se séparer de sa pépite de 21 ans est identique à celle demandée par Arsenal pour céder Balogun. Malgré cela, la direction olympienne pourrait tenter des négociations en espérant baisser l’indemnité de transfert fixée par Laurent Nicollin. » Cette piste ne sera pas vraiment concrète tant que le dossier Sanchez ne sera pas refermé !

Après une saison où il a crevé l’écran, Elye Wahi bénéficie d’un bon de sortie qui devrait surement rapporter à Montpellier la plus grosse entrée d’argent de son histoire. Il y a quelques jours dans les colonnes du Midi Libre le président pailladin Laurent Nicollin assurait que son attaquant star était convoité par « un club anglais et un club allemand ».

Si l’on savait que l’Eintracht Francfort était sur le coup, on apprend désormais via l’Equipe que Chelsea est entré en contact également.

Le club anglais dont parlait Laurent Nicollin chez nos confrères de Midi Libre est Chelsea #Mercato https://t.co/xJvDhWtQ2c — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 10, 2023

30M€ pour Wahi ?

Le joueur a déjà été approché par Bournemouth, l’Union Berlin et la Lazio mais les a rejetés. Francfort comme Chelsea devraient passer à l’action avec des premières offres concrètes très prochainement. Le club allemand est sur le dossier depuis plusieurs semaines mais doit régler la situation de sa vedette Kolo Muani qu’ils souhaiteraient remplacer par Wahi.

Le MHSC réclame 30M€ pour son avant-centre de 20 ans qui a inscrit 19 buts en Ligue 1 la saison dernière. L’Olympique de Marseille qui était selon le Parisien également toujours sur le coup il y a peu, va faire face à une très rude concurrence.