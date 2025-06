Mercato OM : Et si l’OM avait relancé le dossier Rashford ?

Comme on le savait déjà, l’Olympique de Marseille n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato ce dimanche 1er juin pour s’activer dans le sens des arrivées. Et ce dimanche soir, c’est la rumeur menant à l’international anglais, Marcus Rashford, qui refait son apparition, selon les informations rapportées par Massilia Zone…

En effet, déterminé à bâtir un effectif capable de briller en Ligue des champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille aurait donc relancé le dossier Marcus Rashford. Si des discussions avaient déjà été amorcées il y a plusieurs mois avec le joueur sous contrat avec Manchester United, elles viennent d’être réactivées, toujours selon les informations de Massilia Zone.

Un dossier très compliqué…

Après plusieurs mois difficiles à Manchester United, Rashford s’est relancé lors de son prêt à Aston Villa, où il a retrouvé du rythme et de la confiance avec 4 buts et 5 passes décisives en 17 apparitions. À 26 ans, le joueur formé chez les Red Devils reste donc un joueur de très haut niveau, doté d’une explosivité, d’une technique et d’un talent au-dessus de la moyenne. Toutefois, ce dossier demeure extrêmement compliqué, notamment en raison du poids de son salaire et des exigences financières. Mais son profil séduit évidemment Roberto De Zerbi, qui voit sans surprise en lui un futur leader de l’attaque olympienne.

ℹ️Suivi depuis plusieurs mois par le club, Marcus Rashford a récemment eu de nouveaux contacts avec l’OM. pic.twitter.com/016IuTjgl1 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025

