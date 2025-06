OM : Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : De Zerbi pisté par l’Inter, Pourquoi l’OM doit rester debout après la victoire du PSG et le recadrage de Benatia envers un “pseudo supporter”…

Mercato OM : De Zerbi pisté par l’Inter ?

La saison de l’Inter Milan s’est achevée dans la douleur. Battus lourdement 5-0 en finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, les Nerazzurri terminent un exercice sans titre, marqué par des hauts irréguliers et une fin de parcours catastrophique. Face à cette désillusion, l’avenir de Simone Inzaghi est plus incertain que jamais. Parmi les noms évoqués pour un éventuel remplacement : Roberto De Zerbi.

La déroute de l’Inter face au PSG en finale de C1 fragilise fortement Simone Inzaghi. Sans titre cette saison, le club milanais envisage des alternatives, et De Zerbi figure parmi les premières pistes selon le journaliste italien, Gianluca Di Marzio.

Fin de saison cahotique

Candidat à tous les trophées au cœur de l’hiver, l’Inter Milan a connu un effondrement en fin de saison. Éliminés en Coupe d’Italie, battus d’un point par Naples en Serie A, et désormais humiliés sur la scène européenne par le PSG (5-0), les dirigeants du club s’interrogent sur le futur de Simone Inzaghi. La dynamique est brisée, et les dirigeants semblent avoir perdu confiance. Cependant, un départ de De Zerbi semble peu probable pour autant. Arrivé à l’OM en début de saison, il a réussi sa première saison en propulsant le club à la 2ᵉ place de Ligue 1 et disputera donc la prochaine Ligue des Champions avec le club phocéen…

🚨De Zerbi fait partie des noms potentiels pour l’Inter en cas de départ de Simone Inzaghi. [🥇@DiMarzio] — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 31, 2025

Si l’Inter Milan réfléchit déjà à l’après-Inzaghi, la piste menant à Roberto De Zerbi paraît compliquée à concrétiser. Solide à Marseille, où il a réussi sa première saison en décrochant une qualification directe pour la Ligue des Champions, l’Italien semble bien ancré dans le projet olympien. À moins d’un retournement de situation, son avenir s’écrit encore sur la Canebière.

a lire aussi : OM : C’est confirmé pour Ounahi !

OM : La C1 pour Paris ? L’OM est toujours debout !

Le verdict est tombé. Ce samedi 31 mai, le PSG a survolé la finale face à l’Inter Milan (5-0) et soulevé sa première Ligue des Champions. Un événement fort, difficile à ignorer pour tout Marseillais. Car, après plus de trente ans, l’OM n’est donc plus le seul club français à avoir remporté la C1.

Oui, “À jamais les premiers” restera pour l’éternité. Rien, ni le temps, ni les titres des autres, n’effacera jamais cette nuit du 26 mai 1993. Cette victoire restera une fierté légitime, une fondation solide dans l’histoire de l’OM. Mais il faut l’admettre : ce soir, c’est un pan de notre singularité qui s’est effrité. L’unicité de cette C1 en France qui faisait notre fierté est désormais partagée et ça peut faire mal, évidemment. Face à cette réalité, il faut donc maintenant, et plus que jamais, avoir le courage de relever la tête, de se détacher du passé sans l’oublier pour autant. Il faut cesser de vivre par opposition, par procuration et recommencer à vivre pour nous. Pour ce club, pour ce maillot, pour ce peuple qui ne lâche jamais. Le Vélodrome vibrera encore. Plus fort, plus haut, plus loin.

Alors aujourd’hui, il est donc temps de se tourner vers demain. Il est temps de ne plus vivre qu’à travers la rivalité, mais pour ses propres ambitions. Car l’OM, fort de sa qualification en Ligue des Champions, de son projet structuré et surtout de la ferveur inégalable de son peuple, a tout pour écrire une nouvelle page grandiose et magique. Ce club a été grand. Il peut le redevenir et il le redeviendra sans aucun doute possible. Non pas pour imiter, mais pour exister pleinement.

Alors que Paris célèbre son heure, Marseille prépare donc les siennes. Et quand elles viendront, elles seront d’autant plus belles et savoureuses pour le peuple bleu et blanc qui l’aura amplement mérité…

a lire aussi : OM: Aguerd, Badiashile, Kiwior, Truffert… Le petit point mercato !

OM : Quand Benatia recadre un “pseudo” supporter sur X !

Pris pour cible sur les réseaux sociaux après avoir assisté à la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan avec ses enfants, Medhi Benatia a décidé de répondre. L’ancien international marocain a sèchement remis à sa place un internaute, qui n’a rien d’un supporter de l’OM, dans un message explosif publié sur X…

Ce samedi 1er juin 2025, au lendemain de la finale PSG – Inter Milan, Medhi Benatia s’est retrouvé ciblé par un internaute qui lui reproche sa présence avec ses enfants à l’événement. Une attaque jugée injustifiée par l’ancien joueur, qui n’a pas tardé à sortir de sa réserve.

“Reprends ta vie de m**** !”

Dans un message sans filtre publié sur X (anciennement Twitter), Benatia s’est donc exprimé avec agacement :

« Tu cherches qu’à diviser avec toutes les conneries que tu racontes, tu fais rire tout le monde. Au faite la vente les saoud.. et toutes tes conneries on en est où 😂😂😂 je t’ai donné assez de lumière pour aujourd’hui, reprends ta vie de merde ! »

Tu cherches qu’à divisiez avec toutes les conneries que tu racontes tu faire rire tout le monde. Au faite la vente les saoud.. et toutes tes conneries on en est où 😂😂😂je t’ai donner assez de lumière pour aujourd’hui reprend ta vie de merde ! — MBenatia5 (@MedhiBenatia) June 1, 2025

Nul doute que Medhi Benatia préfèrera maintenant consacrer le reste de son énergie à la construction d’un projet solide, entamé cette saison, aux côtés de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Depuis son arrivée à l’OM comme conseiller puis comme Directeur du Football, il joue, aux côtés de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, un rôle stratégique dans la reconstruction d’un club qui aspire à retrouver les sommets. Son expertise, sa rigueur et son réseau international sont autant d’atouts qui renforcent un projet cohérent, pensé sur le long terme. Dans ce trio complémentaire et ambitieux, Benatia joue un rôle clé. Et si certains en doutaient encore, les fruits de ce travail acharné ne tarderont pas à se faire sentir.

a lire aussi : Mercato OM : Un agent donne l’une des clés de la réussite pour le recrutement