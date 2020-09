Mercato OM : État de forme, parcours récent, mise à l’écart à Galatasaray… Qui est Yuto Nagatomo ?

Observateur avisé du championnat turc, Atakan Anil, administrateur du compte twitter @TurcFootball nous présente la nouvelle recrue de l’OM, Yuto Nagatomo.

C’est officiel, le latéral gauche Yuto Nagatomo est devenu la 3ème recrue de l’Olympique de Marseille. Le Japonais s’est engagé libre, après une expérience à Galatasaray. Atakan Anil, expert du football turc et administrateur du compte Twitter @TurcFootball nous présente en détail la nouvelle recrue de l’OM. Profil, style de jeu, et dernière expérience en club, vous saurez tout sur Nagatomo !

Profil, et style de jeu

« C’est un défenseur doté d’une belle lecture de jeu. Il est un latéral moderne, qui va souvent vers l’avant, et qui va toujours « mouiller le maillot ». C’est un latéral gauche qui s’est bien adapté partout ou il est passé, et ça sera bien le cas à l’OM aussi. C’est quelqu’un d’hargneux, et très respectueux du club et des supporters. Ce côté va plaire aux supporters de l’OM. C’est un très bon joueur, rien à redire la-dessus. Il a aussi une grande expérience de la C1, qu’il a beaucoup joué avec l’Inter. » @TurcFootball. Source : Football Club de Marseille (01/09/2020)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Nagatomo fait déjà une promesse aux supporters marseillais !

son Parcours avec Galatasaray, sa mise à l’écart…

« Il était arrivé au mercato d’hiver en 2017-2018, car Galatasaray avait vendu Alex Telles. Lors des 5 premiers mois, c’était le chouchou du public. Galatasaray a gagné le championnat et la coupe de Turquie, et Nagatomo a été l’un des artisans de ce doublé car il a été très bon. Ensuite, Galatasaray le garde car ils ont été satisfaits de ses performances. Puis, ça se passe un peu moins bien car il s’est blessé la 2ème année et à son retour, ce n’était plus le même joueur. Il était moins bon qu’avant. Il a continué à jouer pendant 5 mois, mais il ne répondait plus aux besoins du club. Donc le club a recruté Marcelo Sarrachi à son poste et Nagatomo a été écarté. Il n’a même pas été inscrit sur la liste des joueurs autorisés à jouer la 2ème partie de championnat. » @TurcFootball. Source – Football club de Marseille (01/09/2020)

a lire aussi : OM : De l’argent pour un buteur ? Thauvin, Calera Car, Nagatomo. gros point mercato

Le Bémol

« Ce sera une bonne doublure. Je ne le vois pas prendre la place d’Amavi, ça me parait impossible. Depuis sa blessure, il n’a pas retrouvé son niveau. Niveau sportif, son aventure s’est mal finie à Galatasaray. Néanmoins, il est quand même resté professionnel et a continué à s’entraîner, même quand il a été envoyé en réserve. Il a laissé un très bon souvenir là-bas malgré tout. Même si son niveau reste à voir, il pourra beaucoup apporter aux jeunes comme Boubacar Kamara. Malgré ça, ça reste selon moi un très bon transfert pour Marseille. » @TurcFootball – source : Football club de Marseille (01/09/2020)

Entretien réalisé par Idrisse Ahamada