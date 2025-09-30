Mercato OM : Exfiltré au bout de 6 mois, il explique son départ !

Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance du RC Lens pour près de 26 millions d’euros, Elye Wahi n’aura porté le maillot marseillais que six mois. Transféré en janvier à l’Eintracht Francfort pour une somme équivalente, l’attaquant de 22 ans est revenu sur cet épisode dans une interview accordée à France Football.

Un passage éclair à Marseille

Formé à Montpellier et longtemps présenté comme l’un des grands espoirs du football français, Wahi rêvait de marcher dans les pas de son idole Didier Drogba au Vélodrome. Mais son aventure marseillaise a rapidement tourné court : seulement 3 buts en 14 matchs, une adaptation difficile et un comportement pointé du doigt par la direction.



“Il n’y a eu qu’un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j’avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l’OM), mais Medhi (Benatia) et le coach De Zerbi m’ont beaucoup donné, et j’aurais pu travailler encore plus. Ça n’a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue”, a expliqué l’ancien international Espoirs.

Entre regrets et volonté de rebondir

En février, le directeur sportif Mehdi Benatia avait évoqué les difficultés de son joueur, pointant “certaines failles” et un manque d’adaptation à l’environnement strict imposé par l’OM. De son côté, Wahi avait exprimé en mars son amertume face à ce départ précipité : “Mon ambition était de rester et de performer. […] Je me sentais de mieux en mieux avec Marseille mais c’est comme ça, c’est le foot.”

Aujourd’hui installé en Allemagne, même s’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec Francfort, Wahi veut tourner la page : “Quand je suis arrivé à Francfort l’hiver dernier, on me l’a fait remarquer aussi (son attitude). Et j’ai essayé de changer. Mais je leur ai aussi dit que j’étais comme ça, que je ne le faisais pas exprès. On peut penser que tu te la pètes, mais pas du tout.”

À 22 ans, Elye Wahi espère désormais relancer sa carrière outre-Rhin, loin des attentes immenses qui entourent le maillot de l’Olympique de Marseille.

