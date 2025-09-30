OM : Les probables titulaires marseillais face à l’Ajax

L’OM doit confirmer sa bonne dynamique après les victoires face au PSG puis à Strasbourg. La reception de l’Ajax dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions est un match important pour Roberto De Zerbi. Voici le onze que devrait proposer le technicien italien pour ce premier match de C1 au Vélodrome ?

Cette reception de l’Ajax d’Amsterdam compte pour la 2e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM, qui doit s’imposer après une défaite frustrante à Madrid, devrait va faire sans Kondogbia et Traoré blessés, Balerdi est incertain.

🗣️ “On a les qualités pour faire mal à l’Ajax”#DeZerbi : “Ils ont des joueurs de qualité et de classe. Ils ont un style de jeu et sont très agressifs. Ils jouent avec courage, c’est leur ADN. Il faut préparer les matchs de LDC au maximum. Mais je pense qu’on a les qualités pour… pic.twitter.com/TKPcidW07X — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2025



Retours de Pavard, Emerson et Greenwood ! Medina pour suppléer Balerdi ?

De Zerbi va-t-il proposé sa défense à 4 pour cette reception de l’Ajax ? Le coach pourrait revenir à son 4-2-3-1, si tel est le cas des joueurs comme Pavard ou Emerson pourraient faire leur retour dans les couloirs avec une charnière Aguerd – Medina si Balerdi n’est pas apte. Au milieu, Gomes pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, Auteur d’un gros match face au PSG, O’Riley pourrait être le 3e milieu de terrain… En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Pavard, Aguerd, Medina, Emerson

O’Riley, Højbjerg

Gomes

Greenwood, Aubameyang, Weah

