Mercato OM : Exfiltré au bout de six mois, il n’a aucune rancœur !

Lors d’une conférence de presse avec son club de Sassuolo, le milieu canadien Ismaël Koné est revenu sur la crise qui secoue l’Olympique de Marseille après le départ de Roberto De Zerbi et l’annonce de la démission de Medhi Benatia. Dans un contexte tendu à la Commanderie, ses propos apportent un éclairage réservé mais lucide.

Un ton mesuré dans un contexte marseillais explosif

Présent en conférence de presse avec Sassuolo, où il évolue désormais après avoir été transféré définitivement début février 2026, Ismaël Koné a été interrogé sur la situation actuelle de l’OM. Ces derniers jours, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, remercié le 11 février 2026 après une série de contre-performances en Ligue 1 et une perte de confiance de la part de la direction.

Koné a qualifié Marseille de « club de grande qualité, avec un public immense », mettant en avant la difficulté pour toute équipe de trouver une stabilité après des succès historiques. Il a souligné que reconstruire un projet sportif est « pas chose aisée » et qu’il pense que les dirigeants cherchent « simplement à assurer la continuité ».

Le milieu a également reconnu que les choix effectués – tant pour l’entraîneur que pour le directeur du football – n’ont pas « fonctionné » pour la direction actuelle, ajoutant que « c’est le football » et déclarant souhaiter « le meilleur » à l’OM et à Roberto De Zerbi dans leurs futurs projets respectifs.