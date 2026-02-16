Mercato OM : Exfiltré au bout de six mois, il n’a aucune rancœur !

Lors d’une conférence de presse avec son club de Sassuolo, le milieu canadien Ismaël Koné est revenu sur la crise qui secoue l’Olympique de Marseille après le départ de Roberto De Zerbi et l’annonce de la démission de Medhi Benatia. Dans un contexte tendu à la Commanderie, ses propos apportent un éclairage réservé mais lucide.
Un ton mesuré dans un contexte marseillais explosif
Présent en conférence de presse avec Sassuolo, où il évolue désormais après avoir été transféré définitivement début février 2026, Ismaël Koné a été interrogé sur la situation actuelle de l’OM. Ces derniers jours, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, remercié le 11 février 2026 après une série de contre-performances en Ligue 1 et une perte de confiance de la part de la direction.
Koné a qualifié Marseille de « club de grande qualité, avec un public immense », mettant en avant la difficulté pour toute équipe de trouver une stabilité après des succès historiques. Il a souligné que reconstruire un projet sportif est « pas chose aisée » et qu’il pense que les dirigeants cherchent « simplement à assurer la continuité ».
Le milieu a également reconnu que les choix effectués – tant pour l’entraîneur que pour le directeur du football – n’ont pas « fonctionné » pour la direction actuelle, ajoutant que « c’est le football » et déclarant souhaiter « le meilleur » à l’OM et à Roberto De Zerbi dans leurs futurs projets respectifs.
« Oui, Marseille est un club de grande qualité, avec un public immense, et je pense qu’ils cherchent simplement à assurer la continuité. Tu sais, ce n’est pas facile après avoir déjà gagné une Ligue des Champions et connu des joueurs qui ont remporté le Ballon d’Or. Reconstruire une équipe n’est pas chose aisée, et je pense que c’est ce qu’ils essaient de faire. Je crois qu’ils pensaient que ces personnes étaient les bonnes pour eux, et malheureusement ça n’a pas fonctionné. Mais c’est le football, et je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils gagneront à nouveau. Même pour De Zerbi. Pour moi, l’important c’est de progresser et de devenir le meilleur joueur possible. Alors je leur souhaite vraiment le meilleur et beaucoup de succès. »