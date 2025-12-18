Mercato OM : Exfiltré au bout de six mois, il se relance complétement à l’étranger !

Prêté une nouvelle fois par l’Olympique de Marseille, Ismaël Koné a retrouvé en Italie un statut et un niveau qui lui avaient échappé sur la Canebière. À Sassuolo, l’international canadien s’est imposé comme un titulaire indiscutable et relance une trajectoire que beaucoup pensaient freinée.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2024 en provenance de Watford, Ismaël Koné n’a jamais réellement réussi à s’installer dans la rotation olympienne. Entre pépins physiques et concurrence accrue au milieu de terrain, l’international canadien n’a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais, souvent dans un rôle secondaire. En quête de temps de jeu et de confiance, le club phocéen avait alors opté pour un prêt au Stade Rennais lors de la deuxième partie de saison.

Un premier rebond à Rennes, puis l’exil italien

En Bretagne, Ismaël Koné a retrouvé un temps de jeu plus régulier avec 13 matches disputés, pour un bilan d’un but et deux passes décisives. Insuffisant toutefois pour convaincre Rennes de lever l’option d’achat. De retour à Marseille à l’intersaison, le milieu de terrain a rapidement compris que son avenir ne s’écrirait pas à l’OM. C’est finalement Sassuolo qui lui a offert une nouvelle porte de sortie, sous la forme d’un prêt payant de 2,5 M€, assorti d’une obligation d’achat estimée à 10 M€ en cas de maintien. L’OM a également sécurisé un pourcentage sur une future revente.

Un montage salué en interne, alors que le président Giovanni Carnevali se montrait ambitieux : « Parmi les recrutements récents, Koné peut apporter quelque chose de significatif. Nous misons sur des jeunes à fort potentiel », expliquait-il à l’époque.

Koné s’impose et convainc la Serie A

Sur les terrains italiens, Ismaël Koné a progressivement pris de l’épaisseur. Malgré une expulsion lors de sa première titularisation face à Naples, le 23 août, le Canadien a rapidement enchaîné les matches. Il totalise désormais 14 rencontres toutes compétitions confondues, toutes débutées comme titulaire, pour plus de 1 100 minutes de jeu et trois buts inscrits. Il a notamment marqué contre l’Udinese, la Fiorentina et plus récemment l’AC Milan, confirmant sa montée en puissance.

Après le nul obtenu à San Siro, le joueur savourait : « Je suis heureux de ce que je montre. Les projections offensives font partie de mon jeu et je dois continuer ». Son entraîneur Fabio Grosso soulignait lui aussi ses progrès : « Il a de grandes qualités techniques et physiques. Il doit les exprimer avec régularité pour franchir un cap ».

La presse italienne est unanime. Pour Tuttosport et le Corriere della Sera, Ismaël Koné forme un milieu équilibré et performant, capable d’allier volume de jeu, intelligence tactique et efficacité offensive. La Gazzetta dello Sport parle désormais d’une « valeur sûre ».

Conséquence logique, sa cote remonte. Selon les données relayées par Transfermarkt, sa valeur marchande est passée de 9 M€ à 12 M€ en quelques mois. En Italie, un transfert futur est déjà évoqué, avec des montants bien supérieurs. Une perspective qui pourrait, à terme, profiter aussi aux finances de l’OM, toujours attentif à l’évolution de son ancien milieu de terrain.