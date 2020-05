OM : Eyraud met la pression sur Villas-Boas

Ce vendredi, le président Eyraud était l’invité de Jérôme Rothen sur RMC. JHE a évoqué le cas de son coach André Villas-Boas…

Si Jacques Henri Eyraud concède que AVB lui a fait savoir qu’il avait de gros doutes sur la suite, il lui a clairement mis la pression en évoquant sa décision, malgré l’amour des supporters…

Je ai entendu villas-boas évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta — Eyraud

« Je l’ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd’hui. Ça sera sa décision. Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu’est-ce que vous voulez que le vous dise? On s’est vu, on a discuter de tout ça. Pour moi, c’est clair, André Villas-Boas est le coach de l’OM et il le sera pour de nombreuses années j’espère… André, c’est le coach de l’OM et j’espère bien qu’il va le rester. Il ne m’a pas dit qu’il allait rester. Il y a des réflexions, un contexte, un calendrier. Je vous ai parlé du fair-play financier, c’est bien sur une incertitude… » Jacques Henri Eyraud – source : RMC