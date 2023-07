Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un accord pour Iliman Ndiaye !

C’est fait ! D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Sheffield pour Iliman Ndiaye !

L’Olympique de Marseille est tout proche de récupérer Iliman Ndiaye ! Son transfert serait bouclé d’après Fabrizio Romano qui a publié son traditionnel « Here We Go » sur son compte Twitter. L’international sénégalais devrait signer un contrat allant jusqu’en 2028 ! Il devrait arriver ce dimanche pour passer sa visite médicale.

Iliman Ndiaye to Olympique Marseille, here we go! Deal sealed with Sheffield, done and agreed 🚨⚪️🔵🇸🇳 #OM

Ndiaye will sign until June 2028 as new OM player after long, difficult talks — one more big signing.

Ndiaye will arrive later today for medical tests & contract signing. pic.twitter.com/PH2Drq7XLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023