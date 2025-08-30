Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un accord trouvé avec Lutsharel Geertruida !

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt enregistrer un renfort de taille sur le plan défensif. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais auraient trouvé un accord avec le latéral droit néerlandais Lutsharel Geertruida.

Le joueur de 24 ans, actuellement au RB Leipzig, serait séduit par le projet phocéen et souhaiterait rallier la Ligue 1 dès ce mercato. “L’Olympique de Marseille est en pourparlers pour recruter Lutsharel Geertruida comme nouveau défenseur. Les négociations avec le RB Leipzig sont bien avancées, le joueur souhaitant rejoindre l’OM. Accord conclu.” a indiqué le journaliste italien spécialisé dans les transferts.

L’OM, qui a déjà recruté Weah, tente Geertruida ?

Formé à Feyenoord, Geertruida s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux polyvalents de sa génération, capable d’évoluer à droite, en défense centrale ou même au milieu de terrain. Sa solidité défensive, son intelligence tactique et sa capacité à se projeter vers l’avant en font un profil particulièrement recherché. Le latéral droit compte 17 selection avec les Pays Bas et dispose d’un contrat jusqu’en 2029 avec le RB Leipzig. Le club allemand avait déboursé 20M€ l’été dernier pour le faire signer !

Du côté de l’OM, ce possible renfort s’inscrirait dans la volonté de Roberto De Zerbi de renforcer son secteur défensif avec des joueurs capables d’apporter autant dans la relance que dans l’impact physique. L’arrivée de Geertruida permettrait d’apporter une profondeur supplémentaire dans l’effectif et de compenser certains manques observés depuis le début de saison. Quid d’Amir Murillo ?

Pour l’heure, si l’accord avec le joueur semble acté, il reste à finaliser les derniers détails avec Leipzig concernant l’indemnité de transfert. Les 3 prochains jours vont donc être décisifs pour officialiser ce mouvement.