Mercato OM : Fabrizio Romano annonce une recrue surprise !

L’Olympique de Marseille va recruter un nouveau joueur ! D’après Fabrizio Romano il s’agirait d’un latéral droit d’Anderlecht !

L’OM continue de se renforcer mais cette fois au poste de latéral droit ! Fabrizio Romano explique ce samedi dans un tweet que les Marseillais ont trouvé un accord avec Anderlecht pour le transfert de Michael Murillo. Le joueur de 27 ans devrait signer un contrat dans les prochaines heures !

EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Michael Murillo from Anderlecht on permanent deal, here we go! 🚨⚪️🔵🇵🇦 #OM

27 yo right back will join OM in the next hours, agreement between all parties also on personal terms. #TeamOM pic.twitter.com/Yfm7MhL6nV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023