Mercato OM : Fabrizio Romano confirme cette piste au milieu !

Le mercato estival se prépare déjà du côté de l’Olympique de Marseille, avec une attention particulière portée au milieu de terrain. Selon les informations publiées par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte X, l’international anglais Angel Gomes, actuellement au LOSC, figure parmi les cibles potentielles du club phocéen.

L’ancien joueur de Manchester United, aujourd’hui âgé de 24 ans, sera libre de tout contrat en juin prochain. Fabrizio Romano précise : « Angel Gomes confirme sa décision de quitter Lille en tant qu’agent libre cet été. Plusieurs clubs ont entamé des contacts pour signer Gomes gratuitement, l’OM est dans la course et d’autres clubs aussi. »

A lire : Vente OM : Saadé n’a pas changé d’avis !

L’information a été confirmée par le principal intéressé. Ce lundi soir, Angel Gomes a officialisé son départ via un message publié sur son compte Instagram, mettant fin à une aventure de quatre saisons dans le Nord : « Après quatre saisons inoubliables à Lille, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Ce club a été plus qu’une équipe, il a été ma famille, ma maison, et un endroit qui m’a façonné sur et en dehors du terrain. »

Arrivé à Lille en 2020 en provenance de Manchester United, Gomes avait été immédiatement prêté à Boavista (Portugal), club partenaire du LOSC, pour une saison. Il avait ensuite intégré l’effectif professionnel lillois en 2021. Depuis, il a disputé 134 matches, inscrit 10 buts et délivré 19 passes décisives sous les couleurs lilloises.

🚨 Angel Gomes confirms decision to leave Lille as free agent this summer.

Several clubs have started contacts to sign Gomes on free deal, OM are in the race and more clubs too. pic.twitter.com/nj0ivmMWo3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2025