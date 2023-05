Mercato OM : Fabrizio Romano confirme la tendance pour Zakaria !

Denis Zakaria est un des nombreux noms évoqués comme une rumeur mercato autour de l’OM. Le solide milieu de terrain était prêté cette saison par la Juventus à Chelsea, aucun des deux clubs ne semble vouloir le conserver.

Le nom de l’international suisse Denis Zakaria est évoqué dans la liste des joueurs surveillé par l’OM. Le joueur ne va pas rester à Chelsea et la Juventus ne semble pas non plus compter sur lui. Selon le très bien informé journaliste Fabrizio Romano, « Mauricio Pochettino a tranché le cas Denis Zakaria : le milieu de terrain suisse devrait quitter Chelsea en juin, il ne fait pas partie des plans. Chelsea ne déclenchera pas la clause d’option d’achat, Zakaria reviendra à la Juventus puis évaluera ses options. »

Mauricio Pochettino has decided also on Denis Zakaria: Swiss midfielder’s set to leave Chelsea in June, he’s not part of the plans. 🚨🔵 #CFC

Chelsea will not trigger the buy option clause, Zakaria will return at Juventus and then will assess his options. pic.twitter.com/uJTsi40089

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023