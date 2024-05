Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Fonseca !

La piste Paulo Fonseca définitivement enterrée? D’après Fabrizio Romano, le coach portugais va signer un contrat allant jusqu’en 2026 avec un salaire de 2,5 millions d’euros par an.

C’est terminé pour la piste Paulo Fonseca à l’Olympique de Marseille? Le coach portugais devrait bel et bien s’engager avec l’AC Milan comme le confirme Fabrizio Romano ce lundi. Il devrait y signer un contrat allant jusqu’en 2026 avec un salaire de 2,5 millions d’euros par an. Le deal devrait être officialisé dans les prochains jours !

🚨🔴⚫️ Paulo Fonseca’s salary as new AC Milan manager will be €2.5m net per season until June 2026, two year deal.

There’s an option to extend the contract for further season; only in that case his salary would increase.

The agreement is set to be sealed soon, as expected. pic.twitter.com/MijxqvGjn0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024