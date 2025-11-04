Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Balzaretti !

L’Olympique de Marseille continue de structurer son organigramme sportif. Après plusieurs semaines de discussions, l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de directeur sportif adjoint est désormais confirmée par plusieurs sources concordantes. L’ancien international italien, âgé de 43 ans, quitte l’AS Roma pour venir épauler Mehdi Benatia dans la gestion du recrutement et du mercato marseillais.

Une arrivée confirmée par Fabrizio Romano et RMC

Comme souvent, c’est Fabrizio Romano qui a livré la première confirmation : « Federico Balzaretti a accepté de rejoindre l’Olympique de Marseille en tant que directeur sportif, second adjoint de Mehdi Benatia. Balzaretti quittera l’AS Roma pour rejoindre prochainement l’OM, où il épaulera Benatia sur les transferts et le recrutement. Benatia demeure une figure clé du projet marseillais. »

Selon RMC Sport, information également relayée par Gianluca Di Marzio, l’ancien latéral gauche de la Nazionale est attendu sur la Canebière dans les prochains jours. Il ne resterait que quelques détails administratifs à régler avant l’officialisation complète de sa signature.

Un tandem Benatia–Balzaretti à la tête du recrutement

Balzaretti, qui a côtoyé Benatia à la Roma en fin de carrière, retrouve ainsi un ancien coéquipier devenu aujourd’hui un proche collaborateur. Son rôle sera central : il prendra en main le scouting, supervisera la cellule de recrutement actuellement en cours de formation et travaillera étroitement avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia sur les opérations de mercato.



Le club phocéen souhaite s’appuyer sur sa connaissance approfondie du football italien et sur son réseau européen pour identifier de nouveaux talents. Balzaretti aura également pour mission de développer les jeunes joueurs du centre de formation et de renforcer le lien entre la formation et l’équipe première.

L’OM, convaincu de sa rigueur et de son professionnalisme, voit en lui un atout majeur pour la continuité du projet sportif lancé par Longoria et Benatia. Son arrivée marque une étape supplémentaire dans la structuration du projet marseillais, axé sur la compétence, la stabilité et la détection de talents à fort potentiel.

Avec l’arrivée imminente de Federico Balzaretti, l’OM renforce donc son organigramme pour préparer au mieux les prochains mercatos et consolider un projet ambitieux sur le long terme.