Mercato OM: Fabrizio Romano confirme pour Kondogbia (et donne des précisions)

Après avoir officialisé l’arrivée de son nouveau coach Marcelino, la première recrue du mercato estival devrait être Geoffrey Kondogbia. Le milieu défensif de 30 ans a un accord contractuel et pousse pour venir à l’OM.

C’était l’info de ce vendredi soir, l’OM devrait recruter Geoffrey Kondogbia. Une infirmation confirmée par Fabrizio Romano, le journaliste donne même des détails : « L’Olympique de Marseille est en pourparlers avancés pour signer Geoffrey Kondogbia. Affaire qui progresse alors que le joueur pousse à rejoindre l’OM au plus vite. L’OM et l’Atlético sont en pourparlers, comme l’a appelé l’AS ce soir. Il faut savoir que Kondogbia ne veut que l’OM, ​​poussant pour le transfert. Montant évalué à 7M€. (…) Point clé pour l’OM : Kondogbia ne veut que les rejoindre car il a conclu un accord à long terme la semaine dernière. Les négociations entre clubs se poursuivent alors que l’Atlético et l’OM discutent autour d’un montant de 7M€. »

Key point for OM: Kondogbia only wants to join them as he agreed long term deal last week. ⚪️🔵 #OM #TeamOM

Negotiations between clubs continue as Atléti and OM discuss around €7m fee. https://t.co/Lynj0hN11e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023