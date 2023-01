Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Ounahi !

Après l’échec du dossier Ivan Ilic, Pablo Longoria n’a pas tardé à réagir. Le président a trouvé un accord avec Angers pour le transfert d’Ounahi, reste à finaliser un accord salarial avec le milieu de terrain.

Fabrizio Romano a confirmé : « la star marocaine de la Coupe du monde Azzedine Ounahi est sur le point de rejoindre l’OM dans le cadre d’un transfert, c’est confirmé ! Traiter maintenant aux étapes finales pour 10M€. Il y a un accord complet avec Angers et des pourparlers sont en cours avec le joueur. »

Morocco’s World Cup star Azzedine Ounahi is on the verge of joining OM on permanent deal, confirmed! Deal now at final stages for €10m fee 🚨⚪️🔵 #OM

Understand there’s full agreement with Angers — talks ongoing on personal terms to get it done.

First call @Santi_J_FM. pic.twitter.com/3dhtjn2yPJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023