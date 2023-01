OM – Kolasinac : « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé très largement face à Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade vélodrome. Auteur d’un but magnifique le défenseur Kolasinac s’est exprimé au micro de Prime Video au terme de la rencontre :

A lire aussi : OM – TFC (3-0) : L’incroyable but tout en maitrise de Kolasinac !

« On a très bien joué dès l’entame de match, et dès l’entame de la seconde période également on est très heureux de cette victoire. Sur mon but je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne savais pas que le ballon allait arriver, et après je l’ai vu devant moi et je l’ai pris pour la mettre au fond. je suis très content d’avoir marqué. C’est un bon moment pour moi après le but de Monaco mais aussi pour toute l’équipe car cela nous fait remonter dans les trois premier au classement et c’est pour cela qu’on a gagné aujourd’hui. on est content de repartir fort ! » Sead Kolasinac – Source Prime Video (29/12/2022)

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

A lire aussi : OM : L’INCROYABLE FIN DE MATCH A MONACO ! Enorme coup dur pour HARIT, PAYET et KOLASINAC SAUVEURS