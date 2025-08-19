Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rowe !

L’avenir de Jonathan Rowe à l’Olympique de Marseille pourrait se clarifier très rapidement. Comme l’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano, la direction marseillaise doit rencontrer ce mardi les représentants de l’ailier anglais afin d’évoquer son futur.

« Le départ de Jonathan Rowe pourrait être décidé prochainement puisque l’Olympique de Marseille discutera avec ses agents aujourd’hui. Bologne a envoyé une proposition officielle pour y parvenir. La Premier League et l’AS Roma se sont également rapprochées de son camp », a indiqué le spécialiste du marché des transferts.

Réunion aujourd’hui !

Arrivé l’été dernier en Provence, Rowe a connu une première saison contrastée dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais après le recrutement de Paixao cet été, son nom est associé à un possible départ. Le joueur de 22 ans, impliqué dans un accrochage avec Adrien Rabiot à l’issue de la première journée de championnat, reste sous les projecteurs. Cet épisode, largement commenté, a marqué le début du le championnat de France saison 2025/2026.

Rowe entre la Serie A et la Premier League ?

L’OM se retrouve ainsi face à un dossier complexe. D’un côté, les Phocéens comptaient sur l’explosivité de l’international espoir anglais pour dynamiser leur animation offensive. De l’autre, les sollicitations se multiplient. Selon Fabrizio Romano, Bologne a déjà formulé une offre concrète pour s’attacher ses services. Plusieurs clubs de Premier League, attentifs à son profil, ainsi que l’AS Roma se sont également rapprochés de son entourage.

La question financière sera déterminante dans ce dossier. Marseille, qui a investi lors du dernier mercato pour renforcer son secteur offensif, pourrait être tenté d’accepter une offre importante si elle permet de rééquilibrer les comptes et d’ouvrir la voie à une nouvelle arrivée.

En attendant une décision officielle, Jonathan Rowe reste un joueur de l’OM, mais son avenir s’écrit désormais en pointillé. Les prochaines heures pourraient être décisives dans un feuilleton qui s’annonce particulièrement suivi sur la scène européenne.