Mercato OM : Fabrizio Romano confirme un deuxième départ !

Cette fois, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang ne fait plus de doute. Après les révélations de L’Équipe, Fabrizio Romano a confirmé que l’attaquant gabonais allait quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager avec le Deportivo La Corogne.

« Here we go » pour Aubameyang

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang est désormais bouclé.

Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a annoncé son traditionnel « Here we go », confirmant l’accord entre toutes les parties pour le transfert de l’attaquant marseillais au Deportivo La Corogne.

L’international gabonais va ainsi retrouver la Liga, où il avait déjà évolué sous les couleurs du FC Barcelone.

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Un transfert estimé à 1,5 M€

Toujours selon Fabrizio Romano, le montant de l’opération s’élève à 1,5 million d’euros.

L’attaquant de 37 ans va donc quitter l’OM dans le cadre d’un transfert définitif afin d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Espagne.

L’Équipe avait annoncé son absence de la tournée

Quelques heures auparavant, L’Équipe révélait que Pierre-Emerick Aubameyang ne prendrait pas part à la tournée estivale de l’OM en Côte d’Ivoire.

Le quotidien indiquait que le joueur était resté à son domicile près d’Aix-en-Provence afin de finaliser son départ vers le club espagnol, promu en Liga.

Un nouveau départ dans le mercato marseillais

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang s’inscrit dans le vaste remaniement de l’effectif entrepris par les dirigeants olympiens.

Après plusieurs mouvements déjà enregistrés ou en passe d’être finalisés, l’OM poursuit son opération de réduction de sa masse salariale et de reconstruction de son effectif sous les ordres de Bruno Genesio.

Avec la confirmation de Fabrizio Romano, il ne manque désormais plus que l’officialisation des deux clubs pour entériner définitivement le transfert de l’attaquant gabonais au Deportivo La Corogne.