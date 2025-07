Mercato OM : Fabrizio Romano donne les détails du deal Paixao !

L’Olympique de Marseille tient enfin sa première recrue offensive d’envergure pour cet été. Selon les informations confirmées par Fabrizio Romano, l’OM a trouvé un accord total avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert de Igor Paixão. Le club olympien s’apprête à débourser 30 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 5 millions d’euros de bonus liés à des objectifs sportifs.

Le dossier, suivi de longue date par la direction phocéenne, a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines, notamment en raison des exigences du club néerlandais. Mais les négociations, menées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ont fini par aboutir à un compromis satisfaisant pour l’ensemble des parties. L’ailier brésilien de 25 ans est désormais attendu à Marseille pour passer la visite médicale et parapher son contrat.

30M€ + 5 de bonus !

🔵⚪️ Olympique Marseille will pay fee around €30m plus €5m add-ons for Igor Paixão. pic.twitter.com/4MEURN5ULv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2025

Igor Paixão, formé au Coritiba FC avant de rejoindre Feyenoord en 2022, s’est imposé comme un élément clé du club de Rotterdam. La saison dernière, il a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives en Eredivisie, contribuant activement à la 3e place de son équipe derrière le PSV Eindhoven et l’Ajax. Sa capacité à percuter, son profil de dribbleur et sa polyvalence sur les ailes ont convaincu Roberto De Zerbi de faire de lui une priorité estivale.



Ce transfert marque un tournant dans le mercato de l’OM, qui n’avait pas encore officialisé de recrue majeure sur le plan offensif. L’officialisation du transfert d’Igor Paixão est attendue dans les prochaines heures. Si aucun détail contractuel n’a été communiqué, le montant évoqué en fait l’un des transferts les plus onéreux de l’histoire récente du club, supérieur de ceux de Wahi, Vitinha ou Kevin Strootman.