Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Ismaël Koné (à un prix plus raisonnable)

Le milieu de terrain Ismaël Koné est tout proche de l’OM. Alors que différents montants autour de son transfert ont été évoqué montants même jsqu’aà 18M€, Fabrizio Romano précise que le deal devrait finalement être plus raisonnable.

Fabrizio Romano vient de poster via son compte X, « Ismaël Koné à l’Olympique de Marseille, c’est parti ! € 12,5 millions plus les ajouts à Watford. Le feu vert final est arrivé également du côté des joueurs. Contrat de cinq ans pour Koné, fortement recherché par De Zerbi. Longoria et Benatia ont conclu l’accord pour anticiper les clubs anglais, italiens et français. » L’international canadien devrait rapidement débarquer à Marseille tout comme Lilian Brassier. La reprise est prévu le 4 juillet.

