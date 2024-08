Mercato OM : Fabrizio Romano révèle le montant du transfert de Gigot !

Samuel Gigot va quitter l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Le défenseur marseillais devrait rejoindre la Lazio.

Ce jeudi on apprenait que Samuel Gigot était proche de s’engager avec la Lazio.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le défenseur marseillais est attendu cette nuit en Italie pour signer son contrat avec le club romain. L’OM et la Lazio ont trouvé un accord pour un montant de transfert de 3,5 millions d’euros révèle -t-il ce jeudi soir via son compte twitter.

🔵⚪️🤝🏻 Samuel Gigot set to join Lazio on €3.5m deal from Olympique Marseille, agreement done.

He’s travelling to Italy tonight. pic.twitter.com/OWDqx1HBcY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024