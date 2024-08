Balerdi, Maupay, Lirola… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi 29 août 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 29 août 2024, nous évoquons le dossier Pol Lirola, la blessure de Leonardo Balerdi et la signature de Neal Maupay.

1 – OM : On en sait plus concernant la blessure de Balerdi !

Le capitaine Léo Balerdi s’est blessé et ne sera pas disponible face à Toulouse ce samedi. Le défenseur souffre de la cuisse, l’OM vient de donner plus de détails…

Après le communiqué de la fédération argentine, l’OM a donné plus d’éléments concernant la blessure de Leonardo Balerdi. « le défenseur a ressenti une gêne musculaire à la fin du match contre Reims. Les examens ont montré une lésion au quadriceps de la cuisse droite. Il sera indisponible face à Toulouse. » La durée de son indisponibilité n’est pas encore déterminée.

En effet, le compte officiel de la sélection argentine a annoncé, que « les défenseurs Leonardo Balerdi et Nicolás Tagliafico seront absents de l’équipe pour les matchs contre le Chili et la Colombie en raison d’une blessure. »

L’Argentin Balerdi prolonge jusqu’en 2028 et a affiché sa satisfaction en conférence de presse ! « Je veux remercier tout le club. Je suis trop content. C’est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, je dois encore confirmer. Pour moi, l’OM est un club spécial. Je suis arrivé ici très jeune, j’ai grandi. Je suis heureux de la personne et du joueur que je suis et c’est grâce au cub, à cette ville et ses dirigeants. L’arrivée de De Zerbi m’a aidé. Il m’a écrit depuis le premier jour ici. Personnellement, je veux confirmer la saison que j’ai fait l’année dernière. J’ai beaucoup travaillé pour ce moment, même quand c’était difficile. Je n’ai jamais pensé à lâcher et partir. »

C’est bouclé pour l’arrivée de Neal Maupay ! Le journaliste italien Fabrizio Romano annonce ce jeudi que le joueur et les clubs ont finalement trouvé un accord. Il devrait arriver ce jeudi soir !

Here We Go lancé pour Neal Maupay ! Le journaliste Fabrizio Romano nous explique ce jeudi que l’attaquant français devrait arriver dès ce soir et la visite médicale est déjà prévue !

🚨🔵⚪️ Neal Maupay to Olympique Marseille, here we go! Deal done on loan with mandatory buy option from Everton.

€4m fee as #EFC were only accepting a permanent move, Maupay agreed terms days ago.

All set for medical, as L’Équipé reports. pic.twitter.com/AwawcNH6ZM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024