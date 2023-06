Mercato OM : Finalement Marcelino ?

Après l’échec Gallardo et l’impossibilité de faire venir Paulo Fonseca, le nom de Marcelino est annoncé depuis plusieurs semaines. Alors que l’Equipe évoqué des dissensions en interne concernant son profil, le technicien espagnol pourrait bien être l’heureux élu.

Marcelino, est un nom évoqué depuis la prise de fonction de Pablo Longoria. En effet, les deux hommes se connaissent bien depuis une aventure commune au FC Valence, cette option est sérieuse et le coach espagnol est une piste sérieuse pour l’OM.

Exclu : 🚨 #mercato #teamOM

▪après discussion avec Olivier Létang et Alessandro Barnaba, Paulo Fonseca a décidé de ne pas partir au clash avec le LOSC et devrait rester dans le Nord

▪️ Marcelino, ex plan C de Longoria n’a jamais été aussi proche de l’OMhttps://t.co/Opn06oMkB8

