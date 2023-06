Mercato OM : Gallardo dit non (media argentin) !

Alors que cela semblait s’emballer hier concernant l’officialisation de l’arrivée de Marcelo Gallardo, le technicien argentin aurait rejeté l’offre de l’OM selon le journaliste César Luis Merlo.

Le journaliste César Luis Merlo du média TyC Sports annonce que Gallardo a rejeté l’offre de l’OM. « Marcelo Daniel Gallardo ne sera PAS l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le club confirme que l’entraîneur a rejeté la proposition et ne prendra pas ses fonctions. »

🚨[EXCLUSIVO] Marcelo Daniel Gallardo NO será el entrenador de Olympique de Marsella.

*️⃣Desde el club me confirman que el entrenador rechazó la propuesta y no asumirá en el cargo. pic.twitter.com/WlfRAguKRP

— César Luis Merlo (@CLMerlo) June 17, 2023