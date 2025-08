Mercato OM : Finalement un montant total proche des 20M€ Timothy Weah ?

Le dossier Timothy Weah touche à sa fin. Selon plusieurs sources concordantes en Italie, dont Tuttosport et Nicolò Schira, un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin pour le transfert de l’international américain. L’ailier de 25 ans est sur le point de s’engager avec l’OM dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat et un pourcentage sur la revente qui devrait faire un montant total proche des 20M€ !

Ce montage financier permet à la Juventus d’atteindre quasiment les 20 M€ initialement espérés. Le montant global de l’opération est estimé à 18,2 M€, selon Nicolò Schira, auquel s’ajoute un pourcentage de 10 % à 12.5% sur une future revente, un point encore en cours de finalisation. Toujours d’après le journaliste italien, Timothy Weah devrait signer un contrat jusqu’en 2030, avec un salaire estimé à 2,5 M€ par an.

🔜📝 Paperworks are progressing to be completed between #Juventus and #OlympiqueDeMarseille for Timothy #Weah’s sale for a total package of €18,2M (bonuses included) + 10 or 12,5 % on the future sale. Weah will sign a contract until 2030 (€2,5M/year). #transfers #OM #TeamOM https://t.co/Z3xbW9ITUp

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2025