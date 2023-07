Mercato OM : Frank McCourt est à Marseille !

La Provence a annoncé ce dimanche après-midi que Frank McCourt est arrivé à Marseille ! Le propriétaire du club va notamment rencontré le nouveau coach, Marcelino !

Ce dimanche, La Provence a annoncé que Frank McCourt était arrivé à Marseille ! Le propriétaire de l’l’OM se faisait discret ces dernières semaines mais il est arrivé ce dimanche matin en hélicoptère, à la Commanderie ! L’occasion pour l’homme d’affaires de rencontrer notamment le nouveau coach de l’OM, Marcelino, qui a été recruté ces dernières semaines par Pablo Longoria.

En attendant, McCourt a pu voir » tout l’état-major du club, de Pablo Longoria, le président, à Javier Ribalta, le directeur du football », comme l’explique La Provence. De quoi mettre la deuxième vitesse sur le mercato de l’OM? C’est en tout cas ce qu’espèrent bon nombre de supporters impatients de voir les nouvelles têtes marseillaises pour la saison qui arrive !

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a affiché ses premières inquiétudes sur le départ d’Alexis Sanchez mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

⚪🔵 L’avis tranché de @Jonatan_M13 sur l’OM : 🎙 « Il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Il va falloir commencer à s’activer. » pic.twitter.com/Ns1r8SEHpO — After Foot RMC (@AfterRMC) July 8, 2023

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire «