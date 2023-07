Mercato OM : Les dernières nouvelles du dossier Sanchez !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Ce lundi, les olympiens reprennent le chemin de l’entraînement. Alexis Sanchez est toujours en négociation avec les dirigeants de l’OM pour prolonger son contrat.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont attendus à la commanderie aujourd’hui pour la reprise de l’entraînement. Les internationaux ayant joué en juin auront droit à une semaine supplémentaire de congés (Veretout, Kondogbia, Mbemba, Gueye, Vitinha, Under)

En fin de contrat en juin dernier, Alexis Sanchez est désormais libre de s’engager avec un autre club s’il le souhaite ! Cependant, d’après L’Equipe, les discussions continuent entre toutes les parties pour une prolongation de contrat avec l’OM !

Les discussions sont toujours en cours

L’ancien joueur d’Arsenal donnerait toujours sa priorité à l’Olympique de Marseille selon plusieurs sources. Marseille va débuter sa préparation sans le moindre attaquant. Avec ou sans Alexis Sanchez, il faudra rapidement renforcer ce secteur de jeu pour offrir des solutions au nouvel entraîneur de l’OM Marcelino qui évolue en 442.

Au début du mois de juin juste après la clôture de la dernière saison Pablo Longoria avait donné son sentiment sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM: « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »