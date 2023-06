Mercato OM : Gallardo accepte (enfin) l’offre de l’OM

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria discute avec Marcelo Gallardo depuis plusieurs jours. Le technicien argentin aurait accepté la dernière offre de l’OM ce vendredi et devrait bien être le coach du club pour la saison 2023/2024.

Les supporters de l’OM vont enfin connaitre le nom du prochain coach ? Selon le journaliste argentin d’ESPN, Jorge Barril, « Marcelo Gallardo a accepté la dernière offre envoyée par l’Olympique de Marseille. Il sera son coach. Ce sera la troisième aventure de Gallardo en France (la première comme entraineur), il a déjà porté les maillots de Monaco et du PSG. En tant que joueur, il s’est très bien comporté, comment pensez-vous qu’il fera en tant qu’entraîneur ? »

#MarceloGallardo aceptó la última oferta enviada por #OlympiqueMarsella y será su entrenador ⚽️ Será la tercera aventura de #Gallardo en #Francia, que ya vistió las camisetas del #Monaco y #PSG 🇫🇷 Como jugador, le fue muy bien ¿Cómo creés que le irá en el lugar de técnico? pic.twitter.com/FhAW29W8Qw — Jorge Barril🎙 (@Jorge_BarriL) June 16, 2023

Hier, le journaliste Germán García Grova a expliqué que la réponse de Marcelo Gallardo devrait tomber ce vendredi : « Demain sera le jour J : l’Olympique de Marseille recevra la réponse de Marcelo Gallardo. Le club français a fait sa dernière proposition à laquelle doit répondre le coach argentin. L’ancien technicien de River est proche d’avoir sa première expérience européenne en tant que coach. »

🚨Mañana será el día M: #OlympiqueMarseille recibirá la respuesta de Marcelo Gallardo. 👉🏾El club 🇫🇷 elevó su última propuesta que deberá ser contestada por el entrenador 🇦🇷 ℹ️”Le poupée” está cerca de tener su primera experiencia europea como DT. pic.twitter.com/IZClBcK9lH — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 15, 2023

Gallardo, réponse ce vendredi ?

Un tendance que confirme ESPN : « Gallardo pourrait revenir sur les terres gauloises mais cette fois en tant qu’entraîneur et pour être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. »

#Video ¿Regresa a Francia? Gallardo podría volver a tierras galas pero esta vez como entrenador y para ser el DT del Olympique de Marsella. https://t.co/mstmn9HDfF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2023

Djibril Cissé était sur la Chaîne L’Equipe et a évoqué cette possibilité. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas contre la venue de l’Argentin mais pose une condition ! Avec le jeu proposé par Gallardo, il serait nécessaire de pouvoir compter sur Dimitri Payet !

« Gallardo pratique un jeu de possession, et avec Payet dans son équipe moi je dis pourquoi pas. Gallardo a besoin d’un numéro 10 et Payet peut tenir ce rôle. Je serai content pour Dimitri. Peut-être qu’il y a une dernière danse pour lui. Gallardo jouait 10. C’est le même poste et la même position. Ils arriveront à parler le même langage. Moi, ça me plait », a expliqué l’ancien attaquant sur La Chaîne L’Equipe. A voir si Longoria et l’Argentin trouveront un terrain d’entente !