Mercato OM : Gattuso est arrivé à Marseille ! Les premières images !

Après le départ de Marcelino, le nouvel entraineur de l’OM va bien être Gennaro Gattuso qui vient d’arriver à Marseille. BFM Marseille vient de diffuser les premières images du coach italien.

OM: l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’aéroport de Marseille pic.twitter.com/gH4iNJVIay — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 27, 2023

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur

Alors que Gattuso était annoncé à Lyon le 11 septembre dernier, Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. » On jugera sur le terrain pour voir ce que le nouveau coach de l’OM va proposer.