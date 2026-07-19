Zé Lucas, Timber, Gouiri… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 19 juillet 2026 !

Après Greenwood, Traoré et Aubameyang ont quitté l’OM… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Gouiri visé par le Napoli et Besiktas ? Timber visé par l’AS Roma et la rumeur brésilienne Zé Lucas…
A lire : Mercato OM : Marseille fixe son prix pour Greenwood, le montant dépasse les 55M€ ?
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Zé Lucas
|Sport Recife
|8M€
|Haissem Hassan
|Mundo Deportivo
|12M€
|Hidemasa Morita
|Libre
|–
|Zinedin Smajlovic
|Sandefjord
|6M€
|Leon Goretzka
|Bayern Munich
|Libre
|Roony Bardghji
|FC Barcelone
|Prêt
|Arsène Kouassi
|FC Lorient
|12M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Fin de contrat
|Mason Greenwood
|Fener
|24M€
|Hamed Junior Traoré
|Genoa
|Prêt 2M€ + OA 8M€
|Pierre-Emerick Aubameyang
|La Corogne
|1.5M€
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Amine Gouiri
|Napoli, Fenerbahçe
|Quinten Timber
|As Roma
|20M€
|Jeffrey De Lange
|Twente
|2.5M€
|Pierre-Emile Højbjerg
|Milan AC
|10M€
|Facundo Medina
|River Plate
|20M€
|Leonardo Balerdi
|Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest…
|20M€
|Bamo Méité
|Lille
|7M€
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