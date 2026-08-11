Mercato OM : Genesio compte sur un jeune olympien et refuse de le prêter

Kelyann Bezahaf devrait avoir sa chance cette saison avec l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, Bruno Genesio et son staff ont demandé au jeune joueur de se tenir prêt à rendre service, alors que l’OM a décidé de ne pas le prêter.

Bezahaf devrait rester à Marseille

Le contexte économique actuel pousse l’OM à s’appuyer davantage sur certaines solutions internes. D’après La Provence, Bruno Genesio et son staff ont ainsi fait comprendre à Kelyann Bezahaf qu’il pourrait être sollicité au cours de la saison.

Le calendrier européen pourrait également lui offrir des opportunités. Avec la Ligue Europa en plus des compétitions nationales, Marseille devra gérer l’enchaînement des rencontres et disposer d’un effectif suffisamment large.

Dans cette optique, le jeune joueur doit désormais se tenir prêt à intégrer la rotation mise en place par Genesio.

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L’OM ferme la porte à un prêt

Toujours selon La Provence, la direction olympienne a pris une décision claire concernant son avenir : l’OM refuse actuellement de prêter Bezahaf.

Le club préfère donc conserver le jeune joueur à disposition du staff plutôt que de lui permettre d’accumuler du temps de jeu ailleurs.

Une décision directement liée aux contraintes financières du mercato et à la nécessité pour Genesio de disposer de plusieurs solutions durant une saison qui s’annonce chargée.