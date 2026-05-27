Mercato OM : Genesio, Galtier, Hutter étudiés… un nom se dégage !

La succession de Habib Beye avance du côté de l’OM. Selon les informations publiées par La Provence, trois entraîneurs figurent actuellement sur les tablettes des dirigeants olympiens : Bruno Genesio, Christophe Galtier et Adi Hütter. Parmi eux, le technicien du LOSC apparaîtrait comme la priorité pour la saison prochaine.

Alors que l’Olympique de Marseille prépare activement son prochain exercice, le dossier du futur entraîneur prend de l’ampleur. D’après La Provence, les décideurs marseillais ont ciblé plusieurs profils expérimentés pour prendre la relève de Habib Beye, dont l’avenir semble désormais s’écrire loin du banc olympien.

Bruno Genesio, priorité des dirigeants de l’OM ?

Le quotidien régional affirme que Bruno Genesio est « le favori des nouveaux dirigeants depuis plusieurs semaines ». Une tendance qui confirme l’intérêt croissant de l’OM pour l’actuel coach du LOSC, auteur d’une saison solide en Ligue 1.

Arrivé à Lille avec une réputation de technicien méthodique et capable de structurer un projet sportif, Bruno Genesio possède une expérience importante du très haut niveau français. L’ancien entraîneur de Lyon, du BJ Guoan et du Stade Rennais totalise 448 matchs sur un banc professionnel. Cette saison, il a conduit Lille à une troisième place en championnat, tout en réalisant un parcours remarqué en Ligue des champions lors de l’exercice précédent.

Son passé lyonnais pourrait toutefois alimenter certaines réserves chez une partie des supporters marseillais, dans un contexte où la rivalité entre l’OL et l’OM reste forte. Mais en interne, son profil de bâtisseur et sa capacité à travailler sur la durée semblent correspondre aux attentes des dirigeants olympiens.

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Galtier et Hütter également suivis

Toujours selon La Provence, Christophe Galtier et Adi Hütter font également partie de la short-list étudiée par les responsables marseillais. Les deux techniciens disposent eux aussi d’une solide expérience européenne et d’un vécu important dans des environnements à forte pression.

En revanche, le dossier menant à Julien Stéphan n’aurait jamais été ouvert, contrairement à certaines spéculations apparues ces derniers jours. Le quotidien précise enfin que le suspense autour du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille « ne devrait plus durer trop longtemps », signe qu’une décision pourrait intervenir rapidement dans les prochaines semaines.