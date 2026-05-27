OM : Qui pour succéder à Beye ? Grégory Schneider a tranché !

Les rumeurs autour du prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille continuent à faire parler. Chacun y allant de son avis. Pour le consultant de l’Equipe de Soir Grégory Schneider, il faut que ce soit Christophe Galtier.

Habib Beye est toujours sur le banc de l’OM mais ses jours semblent comptés. Plusieurs noms reviennent avec insistance pour prendre sa suite. Deux en particulier se détachent : Bruno Genesio et Christophe Galtier.

Un duel Genesio-Galtier

Genesio a quitté Lille ce lundi soir en commun accord avec sa direction. Tandis que Christophe Galtier est encore sous contrat avec le club saoudien de NEOM. Les deux profils semblent compatibles avec le club olympien.

Genesio libre de tout contrat représente une belle affaire financière. Il compte pour lui, une longue expérience en Ligue 1 et en coupe d’Europe avec des succès de prestige. Français, expérimenté, il cocherait de nombreuses cases demandées par la direction. L’ancien technicien du LOSC est aussi suivi par le Paris FC en cas de Kombouaré ce qui pourrait, à terme, rendre son arrivée plus difficile.

L’autre nom majoritairement cité est Christophe Galtier. Né à Marseille, passé par le club en tant que joueur, il connaît parfaitement l’environnement marseillais. Après une saison décevante en Arabie Saoudite (8ème place avec NEOM), il est venu se ressourcer en France. Ce retour ajouté à la rumeur d’une remise en question avec ses dirigeants l’ont propulsé en tête des coachs pouvant succéder à Habib Beye.

L’expérience au PSG favorise Galtier

Interrogé dans l’émission l’Equipe du Soir, Gregory Schneider a tranché sur le sujet. Pour lui, c’est Christophe Galtier qu’il faut. Pourquoi je sors plus Galtier, je pense que c’est très difficile d’être entraîneur à l’OM. Tu dois lutter contre l’extérieur, tu dois lutter un peu contre l’intérieur. C’est un boulot compliqué.”

Le journaliste appuie son propos en mettant en avant le passage du technicien français au PSG. “Galtier a l’expérience du PSG, il a quand même été dans l’un des plus grands clubs de la planète. Je pense que ce sont des boulots à part, il a sans doute compris pas mal de choses, il a géré les plus grandes stars. Ça lui donne ce petit plus sur un poste comme celui d’entraîneur de l’OM.”

Une expérience ne lui aura pas permis de continuer de coacher en Europe. Malgré le démenti de Onze Mondial qui indique que Galtier devrait poursuivre en Arabie Saoudite, beaucoup de supporters espèrent un retour de Galtier à l’OM. Cette fois-ci sur le banc.

Clarence Maillefaud