Mercato OM : Gerson vendu… ce que veut faire Longoria sur le recrutement !

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes dimanche dernier. Le départ de Gerson pourrait permettre à l’OM de se renforcer sur le plan offensif, Longoria aurait comme objectif de récupérer au moins deux éléments offensifs !

L’Olympique de Marseille a réglé cette semaine un dossier très important, celui du départ de Gerson. Le transfert du brésilien à Flamengo va permettre aux dirigeants marseillais d’avoir les moyens de renforcer l’équipe d‘Igor Tudor sur le plan offensif. Deux attaquants pourraient ainsi débarquer cet hiver. D’après le journaliste de RMC Sport Florent Germain, un départ de Bamba Dieng n’est pas non plus complètement à exclure. C’est ce qu’il a confié sur BFM Marseille.

L’OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif

« En tout cas, ce que je crois savoir c’est que l’OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif. Après le départ de Gerson qui a été vécu vraiment comme un soulagement et une bonne opération financière de la part de l’OM, ça fera débat mais…c’est autour de 20 millions, peut être un peu moins peut être un peu plus. Ça dépend qui t’appelle pour vérifier. Mais peu importe. L’OM est content de la vente et donc ça va enclencher normalement une capacité à avoir un peu plus de marge financière. C’est un joueur pour être justement dans les deux en soutien d’attaquant, donc c’est vrai que Malinowski est toujours sur les tablettes. (…) c’est un joueur qui est très suivi et l’OM aimerait pourquoi pas un prêt avec obligation d’achat, Ce serait la tendance. (…) Et après ? La semaine dernière, j’ai posé la question à Igor lors d’une conférence de presse. On voit parfois Bamba bien entrer en cours de jeu et Alexis Sanchez en soutien de l’attaquant, et ça a été une discussion entre dirigeants. Je crois même que Jean-Pierre Papin, en a parlé aussi avec Pablo Longoria. On a le sentiment qu’il manque un attaquant de pointe pour permettre à Alexis Sanchez de venir un peu plus en soutien. je ne sais pas à 100 % si Bamba Dieng va rester, c’est une possibilité. « Florent Germain (journaliste RMC Sport) – Source : BFMMarseille (03/01/2023)

Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne.

Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à Foot Mercato, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoquait justement le cas Bamba Dieng :

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)