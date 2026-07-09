Mercato OM : Gouiri, Greenwood, masse salariale… l’été s’annonce sous tension

L’OM n’a pas encore lancé sa saison que le mercato impose déjà son tempo. Entre le dossier Amine Gouiri, les sollicitations autour de Mason Greenwood et la nécessité de réduire la masse salariale, Marseille avance dans un été où chaque information peut changer la lecture du projet.

Selon Football Club de Marseille, la direction sportive et Bruno Genesio aimeraient conserver Amine Gouiri. Le problème est ailleurs : le club sait qu’une offre importante peut arriver, et que le contexte économique rend presque chaque dossier discutable.

Gouiri, un joueur que l’OM veut garder

Gouiri fait partie des profils offensifs que le staff apprécie. Sa polyvalence, sa capacité à jouer entre les lignes et son expérience en Ligue 1 pèsent dans la réflexion. Pour Genesio, le garder permettrait de ne pas reconstruire tout le secteur offensif en même temps.

Mais Marseille ne peut pas raisonner seulement en termes sportifs. FCM rappelle que la masse salariale chargée du club, estimée à près de 160 millions d’euros pour l’exercice 2025-2026, doit être ramenée sous la barre des 100 millions. Dans ces conditions, même un joueur que l’on souhaite conserver peut devenir un sujet de marché.

Greenwood, Gouiri et la même question de valeur

Le cas Greenwood donne une autre dimension à l’été olympien. Quand un attaquant est suivi à l’étranger, le club doit arbitrer entre rendement sportif immédiat, montant potentiel du transfert et équilibre général de l’effectif. C’est précisément ce qui rend ce mercato difficile à lire pour les supporters.

Cette attente permanente change aussi la manière dont les supporters occupent les soirées de mercato. Entre deux infos sur Gouiri ou Greenwood, le téléphone ne sert pas seulement à rafraîchir un fil d’actualité : il devient un écran de divertissement, avec des formats courts, des interfaces rapides et des sessions que l’on ouvre sans quitter complètement la discussion autour du club. C’est dans cette logique de temps mort, de choix immédiat et de loisir interactif que le modèle du casino en ligne peut être évoqué naturellement : non pas comme une extension du match, mais comme un autre usage numérique fondé sur le rythme, les catégories de jeux et la consultation mobile.

Le feuilleton ne se limite d’ailleurs pas au secteur offensif. Sport.fr évoquait aussi le cas Nnadi, autre dossier révélateur d’un été où l’OM doit donner du temps de jeu, vendre si nécessaire et éviter de brouiller le message envoyé au vestiaire.

Un été à gérer avant de promettre

L’OM doit donc avancer sans s’enfermer. Retenir Gouiri serait un signal sportif fort, mais vendre au bon prix peut aussi devenir une obligation si le club veut retrouver de la marge. Le marché ne jugera pas seulement les noms; il jugera la cohérence.

Pour les supporters, l’été risque de rester nerveux jusqu’aux derniers jours. Chaque dossier offensif dira quelque chose de la méthode Genesio, mais aussi de la capacité du club à faire cohabiter ambition et contraintes financières.