Mercato OM : Greenwood ? Ce journaliste du Parisien fustige les “fake mercato” !

Une rumeur impliquant Olympique de Marseille et Mason Greenwood a récemment circulé autour d’un intérêt du Paris FC. Rapidement, le journaliste du Parisien** Laurent Pruneta est monté au créneau pour dénoncer une information jugée totalement infondée.

Une rumeur venue de But Football Club rapidement contestée

Ces dernières heures, un article du média But Football Club a évoqué un intérêt supposé du Paris FC pour Mason Greenwood, actuellement associé à l’actualité mercato de l’OM. Une information qui s’inscrit dans la multiplication des contenus liés au mercato OM, particulièrement scruté à l’approche de l’été.

Face à cette publication, Laurent Pruneta, journaliste au Parisien, a fermement réagi sur les réseaux sociaux, remettant en cause la crédibilité de cette rumeur. Il déclare : « On n’est que le 23 avril et la saison des fake mercato sur le Paris FC commence très fort … Celle-là, elle est tellement énorme niveau crédibilité zéro. Mais bon, certains comptes vont faire du clic facile et beaucoup vont se laisser prendre et y croire. »

L’OM au cœur d’un marché sous haute exposition médiatique

On n’est que le 23 avril et la saison des fake mercato sur le Paris FC commence très fort … Celle-là, elle est tellement énorme niveau crédibilité zéro. p

Mais bon, certains comptes vont faire du clic facile et beaucoup vont se laisser prendre et y croire . https://t.co/GP3EgJD0C7 — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) April 23, 2026



Si cette rumeur concerne directement le Paris FC, elle illustre un phénomène récurrent qui touche également l’Olympique de Marseille. Chaque période de mercato OM s’accompagne d’un flux important d’informations, dont la fiabilité varie fortement.

Le cas Greenwood, régulièrement cité dans l’actualité de l’OM, montre à quel point certains noms peuvent être rapidement associés à plusieurs clubs sans validation par des sources solides. Dans ce contexte, la mise au point de Laurent Pruneta rappelle l’importance de distinguer informations vérifiées et contenus spéculatifs.

À ce stade, aucun élément factuel ne permet de confirmer un intérêt concret du Paris FC pour Mason Greenwood, ni un lien direct avec la stratégie du mercato OM.