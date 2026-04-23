Mercato OM : cet ambitieux club français lance les grandes manoeuvre pour s’offrir Mason Greenwood ?

Selon les informations de But Football Club, le Paris FC prépare une offre ambitieuse pour Mason Greenwood. Face à cette offensive, l’Olympique de Marseille ne compte pas céder facilement son attaquant, élément clé de son projet sportif.

Le Paris FC active un plan de séduction XXL

Le dossier Paris FC – Mason Greenwood s’annonce comme l’un des premiers dossiers chauds du mercato OM. D’après But Football Club, le club francilien, soutenu par la famille Arnault et le groupe Red Bull, prépare une offensive importante pour tenter de convaincre Olympique de Marseille de céder son attaquant.

À ce stade, aucun montant précis n’a filtré, mais l’offre serait jugée insuffisante en interne à Marseille. Le club phocéen, concentré sur ses objectifs sportifs, n’a pas encore officiellement ouvert son chantier mercato. Surtout, la direction marseillaise entend valoriser au maximum son joueur, notamment en raison de clauses contractuelles élevées liées à une éventuelle revente.

Pour contourner cette résistance, le Paris FC mise sur un levier financier conséquent. Une prime à la signature importante et un salaire élevé, aligné sur certains standards du Paris Saint-Germain, seraient envisagés pour séduire l’attaquant anglais.

Un projet sportif en mutation pour convaincre

Au-delà de l’aspect financier, le Paris FC met en avant un projet sportif ambitieux. Avec l’appui de Red Bull, le club souhaite franchir un cap et attirer des profils de premier plan. Après une saison jugée encourageante dans l’élite, les dirigeants visent désormais une montée en puissance rapide.

L’effectif pourrait toutefois évoluer, notamment avec le probable départ d’Ilan Kebbal, tandis que des joueurs expérimentés comme Ciro Immobile sont intégrés dans la réflexion sportive. Sur le plan des résultats, la dynamique récente sous la direction d’Antoine Kombouaré renforce les ambitions du club, avec l’espoir, même mesuré, d’une qualification européenne.

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L’OM en position de force

Du côté de l’OM, la position reste claire : Mason Greenwood est un élément central du projet. Un départ vers un club de Ligue 1 n’est pas envisagé à ce stade, sauf offre jugée exceptionnelle. Dans ce contexte, le Paris FC devra considérablement renforcer sa proposition pour espérer infléchir la position marseillaise. Le dossier reste ouvert, mais Marseille conserve aujourd’hui la maîtrise du tempo dans ce début de mercato OM.